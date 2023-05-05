زاخاروفا: خطة زيلينسكي للسلام تعليمات أمريكية لإثارة الصراع في أوروبا

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خطة السلام التي طرحها رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مجرد أوامر أمريكية، لإثارة الصراع في أوروبا.

وقالت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: “مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يقول: إن الاتحاد يعتقد أن خطة زيلينسكي هي خطة السلام الوحيدة لأوكرانيا، ولا يأخذ المبادرة الصينية على محمل الجد”.

وأضافت زاخاروفا: “هذا ليس ما يعتقده الاتحاد الأوروبي ولا حتى بوريل، وإنما الولايات المتحدة الأمريكية، فخطة السلام التي طرحها زيلينسكي ليست خطة وليست سلمية، وإنما هي كتيب تعليمات أمريكي آخر، لإثارة الصراع في أوروبا”.

وتابعت زاخاروفا: “إن المقترحات المقدمة نيابة عن خمس سكان الكوكب والاقتصاد الرائد في العالم، لا يمكن الاستخفاف بها إلا من قبل شخص لا يعرف شيئاً عن الجغرافيا السياسية، أو شخص من أتباع المنطق الاستعماري الذي لا يحترم أولئك الذين يراهم أدنى مرتبة منه، وبوريل يجمع كلا الصفتين في شخصيته بآن واحد”.

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