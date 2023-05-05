فنانو السويداء يجسدون قيم الشهادة بأعمالهم التشكيلية

السويداء-سانا

استلهم الكثير من الفنانين التشكيليين في السويداء من مآثر الشهادة وقيمها السامية، مواضيع أعمالهم الفنية، فعبروا عن الشهادة برمزية خاصة تمجد تضحيات الشهداء التي جسدوها عبر الرسم والتصوير والنحت، وباقي الفنون البصرية.

الفنان التشكيلي غازي حمزة حرص على تشييد “سلم المجد” فوق سطح منزله في قرية دوما بريف محافظة السويداء الشمالي الشرقي بارتفاع 8 أمتار، ويتكون من 14 درجة تمثل عدد المحافظات السورية وفوقه خارطة الوطن، وعلى جوانبه شموس تشع على سورية بفضل بطولات شهدائها، وسبق له أن صمم نصباً تذكارياً يمثل شخصية مقاتل يلفه العلم السوري، ويحمل بندقيته ويرفع شعلة النصر.

فيما تناول الفنان التشكيلي نضال خويص عبر العديد من اللوحات موضوع الشهادة كقيمة تاريخية وإنسانية بأسلوب يميل إلى الرمزية أحياناً، بحيث لا يتناول الشهادة بالمعنى المباشر، وعبر عن الحالات الإنسانية المرتبطة بها، وتأثير الشهيد في حياتنا، وأهمها لوحة للشهيد البطل يوسف العظمة وهو يومئ بسيفه لإعطاء شارة الهجوم والبدء بالمعركة.

في الوقت الذي قدم فيه الفنان الشاب سلامة مراد لوحتين بالألوان الزيتية على القماش دلت إحداهما على احتضان المجتمع للشهيد، والثانية عبرت عن معاني العزة والسلام والتراث مع رمزية البذل والشهادة.

وتخليداً لشهداء الوطن وتقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن عزة سورية وكرامتها أنجز عدد من الطلبة والأستاذان في كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء فاتن المغربي ونشأت الحلبي عام 2016 لوحة فنية جدارية تمثل نصباً تذكارياً لشهداء الوطن من أبناء محافظة السويداء.

وتتزين مدينتا شهبا وصلخد بأسماء الشهداء من خلال منحوتتين بازلتيتين تحمل أسماء شهداء المنطقة، تم إنجازهما عام 2013، وكتب الأسماء عليهما النحاتون روان سراي الدين وخالد فليحان ووسيم المتني.

فيما تنتصب صخرة الشهداء التي أنجزها النحات كرم حيدر بإشراف فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع مجلس مدينة السويداء عام 2012 في مدخل ساحة تشرين الشرقي على شكل كتاب تتوسطه شعلة، ويضم أسماء عدد من الشهداء.

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