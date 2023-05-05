شفيونتيك تضرب موعداً مع سابالينكا في نهائي مدريد للتنس

مدريد-سانا

تأهلت اللاعبة البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً إلى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة.

وجاء تأهل شفيونتيك بعد تجاوزها السهل لمنافستها الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-1 و6-1 في النصف النهائي.

وقالت شفيونتيك عقب اللقاء: “أنا سعيدة لأن هذا كان الهدف منذ بداية البطولة، الآن أريد فقط الراحة والتفكير بمواجهة منافستي سابالينكا في النهائي”.

وستواجه شفيونتيك 22عاماً في النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً، التي تأهلت في وقت سابق على حساب اليونانية ماريا ساكاري بنتيجة 6-4 و6-1 في ساعة و25 دقيقة.

ويعد هذا النهائي الثاني الذي يجمع شفيونتيك مع سابالينكا 25عاماً هذا الموسم، بعدما التقتا في نهائي بطولة شتوتغارت المفتوحة في نهاية نيسان الماضي وفازت شفيونتيك وقتها بنتيجة 6-3 و6-4 وأحرزت اللقب.

وسبق وتواجهت اللاعبتان في 7 مباريات سابقة، فازت شفيونتك ب 5 منها مقابل 2 حسمتهما سابالينكا.

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