لافروف: روسيا سترد على هجوم نظام كييف الإرهابي بالمكان والشكل المناسبين

نيودلهي-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سترد على الهجوم الإرهابي الأوكراني على الكرملين، في المكان والشكل المناسبين، مؤكداً أن نظام كييف لا يستطيع تنفيذ هجماته دون موافقة رعاته الغربيين.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون: “إن الدول الأعضاء في المنظمة أدانوا الهجوم الإرهابي الأوكراني على الكرملين، مشيراً إلى أن واشنطن لا تتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية”.

وحول إمكانية الوصول لتسوية للأزمة الاوكرانية قال لافروف: “الجميع بات يدرك الطابع الجيوسياسي للأزمة الأوكرانية الراهنة، وروسيا منفتحة على آفاق التسوية السلمية للأزمة إلا أن لصبرها حدوداً”، مشدداً على أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات دون تخلي الغرب عن سعيه لفرض هيمنته على العالم.

من جهة أخرى أكد لافروف على توصل أعضاء منظمة شنغهاي لاتفاق حول توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى ضرورة الانتقال إلى العملات الوطنية في التبادل التجاري بين دول المنظمة.

وحول تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أوضح لافروف أن منظمة شنغهاي للتعاون وآسيان تعدان من المراكز العالمية الأساسية لتشكيل النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب.

وأشار لافروف إلى أنه من المتوقع إجراء قمة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي في حزيران أو تموز المقبلين، وسيتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات خلالها.

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