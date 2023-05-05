المركز الوطني للزلازل: تسجيل 7 هزات خفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 هزات أرضية خفيفة، جميعها بقدر أقل من 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الهزات سجلت منذ أمس وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم: هزة شمال غرب اللاذقية بـ 48 كيلومتراً بقدر 1.9 درجة، وأخرى جنوب غرب اللاذقية 2.6 درجة، وثلاث هزات في لواء اسكندورون، الأولى شمال غرب إدلب بـ 47 كيلومتراً بقدر 2.6 درجة، والثانية شمال غرب إدلب بـ 42 كيلومتراً بقدر 2.6 درجة، والثالثة شمال غرب إدلب بـ 63 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة.

وتم تسجيل هزة في البحر المتوسط جنوب غرب تركيا بقدر 2.8 درجة، وهزة وسط تركيا بقدر 2.8 درجة.

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