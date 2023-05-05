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البحرية الإيرانية تحتجز ست سفن محملة بسلع مهربة

2023-05-05

طهران-سانا

أعلن قائد قوات حرس الحدود والحراسة البحرية في محافظة خوزستان الإيرانية لطف علي باكباز عن احتجاز ست سفن محملة ببضائع مهربة في المياه الإيرانية شمال غرب الخليج.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن باكباز قوله للصحفيين: “إن دورية تابعة لقوات الحراسة البحرية كانت تجوب المياه الساحلية لمحافظة خوزستان أمس واشتبهت بست سفن كانت تتجه نحو موانئ المحافظة وقامت بإيقافها”.

وأضاف باكباز: إنه تم ضبط حمولة مهربة بقيمة 250 مليار ريال، لم تكن مدونة في أي قوائم جمركية أو رخص قانونية، كما جرى اعتقال 12 متهماً بتهريب البضائع وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

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