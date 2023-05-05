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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يستقبل تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط 29-4-2023

2023-05-05

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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