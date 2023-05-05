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المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

2023-05-04

دمشق-سانا

حدد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق يوم الثلاثاء 23-5-2023 الساعة العاشرة صباحاً موعداً لإجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه.

وأشار المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن التسجيل للامتحان يبدأ في مبنى المعهد اعتباراً من يوم الثلاثاء 9-5-2023 ويستمر لغاية يوم الخميس 18-5-2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

ويجري المعهد الامتحان مرة كل ثلاثة أشهر ويعد النجاح فيه شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.

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