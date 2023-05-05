وزير التجارة الداخلية يبحث مع مدير منظمة هيكس إيبر التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع مدير منظمة هيكس إيبر في سورية ايمانويل ترونك التعاون المشترك في مجال التعافي المبكر وسبل العيش في سورية.

وأكد الوزير علي أن الحصار الجائر والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أضرت بجميع القطاعات التي تعنى بالمواطن، ومنها قطاعات وزارة التجارة الداخلية كالمخابز.

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة للتعاون في جميع المجالات مع المنظمة، وخاصة بعد أن أصبحت لديها الصورة الكافية لما يعانيه الشعب السوري من أضرار الحرب الظالمة التي فرضت عليها، وما تلاها من حصار جائر وعقوبات ظالمة بحجج واهية لا تمت للواقع بصلة.

بدوره أوضح إيمانويل أن عمل المنظمة في سورية بدأ منذ عام 2020، وقام بالتركيز على الاحتياجات الملحة للمواطن السوري، وخطة المنظمة تهدف للاستجابة الحقيقية للسكان في سورية، وتركز على إبراز الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية على الشعب السوري.

وأكد إيمانويل أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون التنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية داخل سورية كجهات موثوقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency