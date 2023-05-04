وزير النفط يبحث مع نظيره الإيراني آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور المهندس فراس قدور مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي والوفد المرافق له، سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين للتعاون في مجال النفط والتي تم توقيعها أمس، ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها.

وأكد الوزير قدور أن هذه المذكرة تمثّل خارطة طريق للبلدين، حيث تمت تسمية ممثلين من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، منوهاً بأهمية تطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات النفط والثروة المعدنية.

من جانبه أعرب الوزير أوجي عن رغبة بلاده برفع مستوى التعاون الاقتصادي ولا سيما في مجالات النفط المختلفة، وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع المهم في سورية وإيران.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تفعيل العقود الموقعة مع الجانب الإيراني في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتعزيز التعاون في قطاع التكرير وتطوير المصافي الحالية في سورية، وتأمين المواد البتروكيماوية.

كما تم التركيز على تدريب الكوادر السورية في مؤسسات التدريب التابعة لوزارة النفط الإيرانية، لما تتمتع به هذه المؤسسات من خبرة وإمكانيات عالية.

حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون النفط، ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة، ورئيس مكتب تسويق النفط.

محمد كركوش