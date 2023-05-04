مؤتمر طب الأسنان العلمي الخامس في جامعة البعث… فرصة للاطلاع على أحدث التقانات والعلاجات

حمص-سانا

أتاح المؤتمر العلمي الخامس لكلية طب الأسنان الذي اختتم فعالياته اليوم في جامعة البعث المجال أمام المشاركين لتبادل المعلومات حول التكنولوجيا والتقنيات التشخيصية والعلاجية لمختلف الاختصاصات في مجال طب الأسنان الرقمي.

المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين على مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية بالجامعة بالتعاون مع فرع نقابة أطباء الأسنان بحمص والجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا تضمن 24 محاضرة حول محاور متنوعة منها الطب البديل واستخدامه في طب أسنان الأطفال واستخدام الليزر في المعالجة اللبية وطب الأسنان الرقمي في مداواة الأسنان الترميمية والتجميلية وتقويم الأسنان الرقمي وغيرها.

وأكد الدكتور إلياس بطرس نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية في تصريح لمراسلة سانا الدعم الكامل الذي تقدمه جامعة البعث للاستمرار بإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعد ظاهرة حضارية ومعرفية تساعد الطلبة على الاستفادة من خبرات الباحثين ومعلوماتهم العملية.

وتحدث الدكتور قصي المنجد عميد كلية طب الأسنان في الجامعة عن أهمية طب الأسنان الرقمي، نظراً لأنه الاتجاه الحديث والمستقبلي في مختلف الاختصاصات كالمداواة، والتعويضات، وتقويم الأسنان والجراحة، بهدف تسهيل التعامل مع المرضى وتقديم جودة أفضل وعناء أقل للطبيب أو المريض مما يحقق أفضل مستوى ممكن من الخدمات العلاجية.

ورأى الدكتور كنعان التميمي نائب رئيس الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا أن المؤتمر العلمي قدم مساحة مهمة للأطباء والمختصين لطرح ما توصلوا إليه من خلال بحوثهم العلمية، ما يؤدي إلى رفع المستوى العلمي في الجامعات كافة، معتبرا أن المؤتمرات العلمية حاجة وثقافة مهمة لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات والإنتاج على المستوى الوطني والدولي، وتحفيز روح البحث العلمي لدى الطلاب.

ووجد الدكتور بشار صيرفي عميد كلية طب الأسنان في الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا أن وجود باحثين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة أغنى الطلاب والأطباء بمعلومات جديدة وساعدهم في التعرف على الجديد في طب الأسنان.

من جانبه ذكر الدكتور باسم سليم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الأندلس الخاصة أن المؤتمرات فعاليات ضرورية بين الجامعات لكونها تحقق الاستفادة للأساتذة والطلاب.

مثال جمول

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