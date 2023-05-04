رئيسي يبحث مع عرنوس آليات تعزيز التعاون المشترك والتبادل التجاري

دمشق-سانا

في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق إلى سورية، استقبل الرئيس رئيسي اليوم في مقرّ إقامته بدمشق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون، وتم التأكيد على ضرورة متابعة وثائق التعاون المشترك التي تم توقيعها، وإيجاد الآليات التنفيذية المناسبة، حرصاً على جني ثمارها بأسرع وقت ممكن وبما يصب في المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

كما تناول اللقاء الإجراءات المطلوبة لتعزيز مؤشرات التبادل التجاري، وتعزيز سبل نفاذ منتجات كلا البلدين إلى سوق البلد الآخر.

وشدد الرئيس الإيراني على عزم الشركات الإيرانية التي تمتلك خبرات وقدرات كبيرة على المساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار في سورية.

من جهته أكد المهندس عرنوس ضرورة الاستفادة من تجربة العمل المشتركة والواسعة لقطاع الأعمال في البلدين، ولا سيما في وجه الإجراءات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليهما.

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