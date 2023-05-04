قطنا لنقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين: ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لدفع العجلة الاقتصادية

دمشق-سانا

عُقد اليوم في وزارة الزراعة اجتماعان متتاليان برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع كل من مجلسي نقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين.

وأكد الوزير قطنا خلال الاجتماعين أن الهدف إعداد ورقة عمل مشتركة تحدد من خلالها الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للقطاع الزراعي، يتم من خلالها تحديد المشكلات واقتراح الحلول لتجاوز الصعوبات.

وأشار قطنا إلى أهمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد حوامل الاقتصاد، وضرورة العمل وفق خطة واستراتيجية واضحة لتطويره وترميمه وتحسين الإنتاج الحيواني والنهوض بواقعه، لافتاً إلى أهمية تحقيق التكامل بين قطاع الثروتين النباتية والحيوانية وتطويرهما لتحقيق الأمن الغذائي.

ونوه قطنا بدور ومسؤولية القطاع الخاص في المرحلة القادمة للتعاون مع القطاع العام بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى أهمية التركيز على الحراج والبيئة والمحميات والبادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الريف، ودعم مشاريع تربية الأسماك سواء كمشاريع كبيرة أو أسرية.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان أن التشاركية مع القطاع الخاص في مجال الثروة الحيوانية لها مردود إيجابي، مشيراً إلى أهمية التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع والتشاركية في تشغيل المنشآت الإنتاجية والاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات الموجودة للقطعان.

من جانبه أشار نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف إلى دور المهندسين الزراعيين في تقديم الدعم الفني للفلاحين والتعاون معهم لتحسين الإنتاج وتطويره، مؤكداً ضرورة الدعم لتأمين مستلزمات الإنتاج واستثمار الموارد المائية بالطريقة الأمثل.

وتم خلال الاجتماعين مناقشة مواضيع تتعلق بالسجل الزراعي والزراعة التعاقدية والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وآلية تحقيق استقرار في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وشكل وآلية عمل وحوافز تأسيس الشركات التسويقية المتخصصة ودور النقابات في الترويج لذلك وكيفية دفع عملية الاستثمار لدى القطاع الخاص.

كما تمت مناقشة موضوع الحيازات وإمكانية إعادة صياغة القانون رقم 21 الخاص بالتنظيم الفلاحي وتأسيس شركات متخصصة بإنتاج البذور الهجينة والتسويق الزراعي، والتركيز على البحوث الزراعية التطبيقية.

حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي، ومديرو مؤسسات الأعلاف والدواجن والمباقر وإكثار البذار، وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.

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