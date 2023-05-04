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مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار شمال شرق إسبانيا

2023-05-04

مدريد-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في مدينة تاراغونا الواقعة شمال شرق إسبانيا.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن ثلاثة ملثمين نزلوا من سيارة سياحية تحمل لوحة فرنسية، وأطلقوا النار على شخصين في سيارة أخرى، ما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر بجروح خطيرة وتم نقله إلى المشفى.

وأوضحت مصادر قريبة من التحقيق أن الفرضية الرئيسية التي تعمل بها الشرطة هي تسوية حسابات بين عصابات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات، وذلك بالنظر إلى ملف مرتكبي إطلاق النار والضحايا، وجميعهم من الجنسية الفرنسية.

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