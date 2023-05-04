توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ومنظمة الحج والزيارة في إيران

دمشق-سانا

وقعت وزارة السياحة مع منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مذكرة تفاهم في مجال الزيارة والسياحة.

وتهدف المذكرة التي وقعها وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني ورئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية عباس حسيني إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال السياحي، وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.

وتضمنت المذكرة سبل التعاون بين الجانبين لتسهيل استقدام الزوار إلى البلدين، إضافة إلى تحفيز مكاتب السياحة المرخصة في كلا البلدين، ووضع برامج سياحية لزيارة الأماكن الثقافية والتاريخية.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال التدريب والتأهيل السياحي والاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

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