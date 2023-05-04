انطلاق فعاليات الملتقى الفني التشكيلي الثاني في نادي شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

أطلق تجمع شهبا التشكيلي اليوم بالتعاون مع نادي شهبا الرياضي فعاليات الملتقى الفني التشكيلي الثاني الهادف لنشر ثقافة الفن والذائقة البصرية بين أفراد المجتمع.

ويتضمن الملتقى المقام في صالة النادي لمدة أسبوع قيام المشاركين فيه من أعضاء التجمع بتنفيذ أعمالهم بالرسم الحي مباشرة أمام الجمهور.

وقال مدير التجمع الفنان التشكيلي حميد نوفل في تصريح لمراسل سانا : “إن أعضاء التجمع أرادوا من خلال هذا الملتقى إيصال رسالة بأن الفن حي بوجداننا وبه نعيش المحبة والسلام، ونمارس الحياة بجمالها تعبيراً عن مشاعرنا وأحلامنا وهواجسنا”، مبيناً أنه تم فيه ترك المجال والحرية لكل فنان لطرح الفكرة التي يرغبها من خلال العمل الذي يقدمه.

من جهته لفت رئيس نادي شهبا غسان الطويل إلى أهمية الملتقى لتعزيز دور النادي الاجتماعي والثقافي الداعم لدوره الرياضي وكذلك إبراز قيمة الفن وأهميته كحالة جمالية وإبداعية وحضارية في حياة المجتمع.

وفي تصريحات للمشاركين أشار الفنان ريدان الصحناوي إلى قيامه بتنفيذ عملين، الأول لوحة زيتية لطبيعة صامتة والثاني حفر على الخشب في محاولة لتعزيز القيم الإنسانية، لافتاً إلى مشاركته بهدف إيصال رؤية جديدة عن الفن للمتلقي وترسيخ قيمه عبر ما يقدمه الفنانون.

واعتبر الفنان زيد سلوم أن الملتقى يجمع نخبة من الفنانين من مختلف الأعمار ممن يقدمون أعمالاً متميزة بنفس المستوى وبأقل الإمكانيات، مؤكداً أهميته لنشر الفرح والسلام والارتقاء بالوعي الفني ضمن المجتمع.

ووجد الفنان منير بيطار أن المشاركة في الملتقى للمرة الثانية على التوالي هي تعزيز وإبراز للحراك الفني والثقافي والتعريف به.

وبينت الفنانة الشابة سارة أبو عسلي أنها تعمل على لوحة بورتريه بتقنية جديدة وأسلوب مختلف عما قدمته سابقاً مبدية سعادتها بالتواجد مع غيرها من الفنانين لتبادل الخبرات ودعم حركة الفن بشكل عام.

وكان تجمع شهبا التشكيلي نظم مؤخراً فعاليات ملتقى الربيع التشكيلي للرسم ضمن الطرقات بمدينة السويداء بمشاركة عدد من الفنانين و أصحاب المواهب الفنية.

عمر الطويل

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