اختتام المؤتمر العلمي الدولي لاختصاصات كلية العلوم الصحية في جامعة البعث

حمص-سانا

اختتم المؤتمر العلمي الدولي الأول لاختصاصات كلية العلوم الصحية أعماله اليوم في جامعة البعث.

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور معن سلامة في تصريح لمراسلة سانا أن المؤتمر شهد العديد من المحاضرات والورشات التدريبية التي صبت في مصلحة المشاركين والطلاب والباحثين، لافتاً إلى أهمية ما قدمه المحاضرون من الدول العربية والأجنبية في مجالات العلاج الفيزيائي والتغذية والمخابر، الأمر الذي ساهم في تبادل المعارف والأفكار والخبرات العلمية المهمة التي تصب في مصلحة الجميع.

وأشار عميد كلية العلوم الصحية الدكتور حازم دهمان إلى أن الباحثين أغنوا المؤتمر بالمعلومات والمستجدات العلمية المتطورة بشكل متسارع في مجالات العلاج الفيزيائي والتغذية والمخابر، لافتاً إلى أن حضور الطلاب المميز لفعاليات المؤتمر يؤكد سعيهم وشغفهم في اكتساب المزيد من المعلومات التي تغني مسيرتهم الدراسية، وتساهم في تطوير معلوماتهم وترسيخها، لتكون تلك الأفكار برامج عمل لهم في المستقبل.

من جانبها رأت النائب الإداري في كلية العلوم الصحية الدكتورة وعد صافتلي أن المؤتمر شكل مساحة للأساتذة والمشاركين والطلاب لتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من كل ما هو جديد في اختصاصات العلوم الصحية، مؤكدة أن كلية العلوم الصحية هي من الكليات الوحيدة والمهمة بين الجامعات السورية التي تضم اختصاصات مهمة رافدة للكليات الطبية.

وتم في اختتام المؤتمر توزيع الشهادات على المشاركين.

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