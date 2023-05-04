تكريم 500 عائلة من ذوي الشهداء في القامشلي بمناسبة عيد الشهداء

الحسكة-سانا

احتفاء بعيد الشهداء ووفاء لتضحياتهم في صون سيادة الوطن والدفاع عنه كرمت محافظة الحسكة 500 عائلة من ذوي الشهداء في حفل أقيم في الهيئة العامة لمشفى القامشلي.

وقال محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح في تصريح لمراسلة سانا: “إن التفافنا حول عائلات الشهداء وذويهم هو أقل تعبير عن وفائنا لتضحياتهم، ونحن نجدد تعبيرنا عن التقدير لعظمة التضحية التي قدموها ليبقى تراب الوطن عزيزاً مصاناً”.

بدوره أشار أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي حسن إلى أن تكريم ذوي الشهداء واجب على كل السوريين، ونحن نستذكر اليوم الشهداء الأبرار الذين حرروا بدمائهم الزكية تراب الوطن من رجس الإرهاب، وأعادوا الأمان لجميع السوريين.

وعبرت والدة الشهيد طلال عبد الحميد عن شكرها للجهود المبذولة لتكريم أمهات الشهداء، فيما نوهت والدة الشهيد أحمد الحجي بعظمة ما قدمه الشهداء وبدورهم في الحفاظ على تراب الوطن.

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