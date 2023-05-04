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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس

2023-05-04

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إجلاء الدفعة الثانية من أبناء الجالية السورية في السودان

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