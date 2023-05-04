وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية: قيام النظام الأوكراني باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة عمل إرهابي وتصرف أحمق
2023-05-04
في سوق السفر العربي بدبي.. إعلان عودة منتجع مشتى الحلو للعمل قريباً
2023-05-04
حفلة موسيقية في براغ دعماً لمتضرري الزلزال في سورية
2023-05-04
برلماني روسي يدعو إلى خروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية بأسرع وقت
2023-05-03
الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى سورية – فيديو
2023-05-03
إجلاء 191 شخصاً من أبناء الجالية السورية في السودان-فيديو
2023-05-02
رئيسي: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية وزيارتي إليها تأتي لترسيخ هذه العلاقات وتطويرها
2023-05-02
محليات
محافظة دمشق تدعو أصحاب سيارات الأجرة والمعدات الثقيلة والمولدات للاشتراك بمنظومة التتبع الإلكتروني
2023-05-04
حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة وسديمية في المناطق الشرقية والبادية
2023-05-04
أكثر من 32 مليون ليرة سورية إيرادات مديرية نقل الرقة خلال شهر
2023-05-04
ضبط مخالفات في عمل بعض المخابز في درعا والسويداء
2023-05-04
إجلاء الدفعة الثانية من أبناء الجالية السورية في السودان-فيديو
2023-05-03
وضع مشروع الري في مدينة صبيخان بريف دير الزور الشرقي بالخدمة
2023-05-03
فوج إطفاء درعا يخمد حريقاً في الشركة العامة للكهرباء بدرعا
2023-05-03
رياضة
مانشستر سيتي يتغلب على وست هام بثلاثية في الدوري الانكليزي
2023-05-04
اختتام بطولة الجمهورية بالشطرنج للفئات العمرية باللاذقية
2023-05-03
ريال مدريد يخسر من سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم
2023-05-03
برشلونة يفوز على أوساسونا ويقترب من لقب الليجا
2023-05-02
الجيش والكرامة يفوزان على حطين والحرية بدوري كرة السلة لفئة الرجال
2023-05-02
ترقية 4 مدربين سوريين إلى درجة الماستر في التايكواندو
2023-05-02
الفتوة يفوز على الجيش في الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز لكرة القدم ويستمر بالصدارة
2023-05-02
اقتصاد
المصالح العقارية بحمص: استمرار أعمال المسح والتحديد رغم الصعوبات
2023-05-04
ارتفاع أسعار النفط
2023-05-04
مشروعان استثماريان جديدان برأسمال 4 مليارات ليرة في طرطوس
2023-05-04
في سوق السفر العربي بدبي.. إعلان عودة منتجع مشتى الحلو للعمل قريباً
2023-05-04
الذهب يصعد مع تلميح المركزي الأمريكي لوقف رفع الفائدة
2023-05-04
توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في ختام مباحثات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة
2023-05-03
وزير الزراعة : تعديل أسعار استلام القمح والشعير قريباً
2023-05-03
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الخارجية: قيام النظام الأوكراني باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة عمل إرهابي وتصرف أحمق
توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في ختام مباحثات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة
الرئيسان الأسد ورئيسي يوقعان مذكرة التفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين -فيديو
الرئاسة الروسية: محاولة النظام الأوكراني استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين عمل إرهابي ولنا حق الرد
الرئيس الأسد خلال استقباله الرئيس الإيراني: العلاقات السورية الإيرانية مستقرّة وثابتة رغم العواصف السياسية والأمنية التي ضربت المنطقة – فيديو
الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى سورية – فيديو
رئيسي: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية وزيارتي إليها تأتي لترسيخ هذه العلاقات وتطويرها
وزارة الخارجية والمغتربين: سياسات (إسرائيل) العدوانية محاولة بائسة للتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس
2023-05-04
2023-05-04
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إجلاء الدفعة الثانية من أبناء الجالية السورية في السودان
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إجلاء الدفعة الثانية من أبناء الجالية السورية في السودان
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