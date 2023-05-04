الصحة تطلق الأحد القادم حملة متابعة المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني

دمشق-سانا

تطلق وزارة الصحة يوم الأحد القادم حملة متابعة الأطفال المتسربين، وتعزيز اللقاح الروتيني من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وتستمر الحملة حتى الـ 11 من الشهر الجاري في مختلف المحافظات.

وتنفذ الحملة وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي في 981 مركزاً صحياً، وعبر 821 فريقاً جوالاً، يغطي مختلف المناطق، ويشارك فيها 5345 عاملاً صحياً.

ولفتت الطرابيشي إلى أن الهدف من الحملة التأكد من استكمال الأطفال لجميع اللقاحات المدرجة في برنامج التلقيح الوطني، ومتابعة الأطفال المتسربين منه وإعطائهم اللقاحات المستحقة، وتزويدهم ببطاقة لقاح جديدة في حال عدم وجودها.

وأشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أن الحملة تستهدف تقييم الحالة التلقيحية لنحو 2 مليون و800 ألف طفل في مختلف المحافظات، مؤكدة أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحملة، والتأكيد على تطبيق كل التدابير الوقائية في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت الدكتورة الطرابيشي أن اللقاح متوافر وآمن ومجاني وفعال وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط من التلقيح، داعية الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم للمراكز الصحية أو الفرق الجوالة لتقييم حالتهم التلقيحية، وإعطائهم اللقاحات المستحقة.

وأشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أن اللقاحات المشمولة ببرنامج التلقيح الوطني تعزز مناعة الأطفال وتحميهم من الأمراض، وهي مرض شلل الأطفال والسل والكزاز والحصبة والحصبة الألمانية والدفتريا والنكاف والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي والأمراض التي تسببها المستدمية النزلية التهاب السحايا .. ذات الرئة .. انتان الدم .. التهاب الأذن الوسطى.

راما رشيدي

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