الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بسياسة الاستنكار.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله في بيان اليوم: إن استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم سيفجر الأوضاع في المنطقة، وسيدفعها إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وأدان أبو ردينة استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية، وجرائم القتل اليومية بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان أحدثها الجريمة التي ارتكبتها صباح اليوم في البلدة القديمة بنابلس، وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة 166 آخرين.

بدوره أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى أن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين لا تتوقف بل تستمر على نحو أكثر ترويعاً وأشد تقتيلاً باستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والشبان، مطالبا المجتمع الدولي بتوحيد المعايير، ومحاسبة “إسرائيل” على جرائمها المروعة.

من جانبه ‏أوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه المدن والبيوت الفلسطينية لتنفيذ اغتيالات ومداهمات واعتقالات هو الإرهاب بعينه، داعياً المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته، واتخاذ مواقف جدية بعيداً عن لغة الإدانات لوقف هذه الجرائم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency