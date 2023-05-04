المصالح العقارية بحمص: استمرار أعمال المسح والتحديد رغم الصعوبات

حمص-سانا

كشف زوار دادوخ مدير المصالح العقارية في حمص أن مجموع الرسوم العقارية التي حصلتها المديرية على اختلاف أنواعها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الثالث بلغ نحو 233 مليون ليرة، وذلك جراء توثيق العقود والبيانات العقارية والمساحية والمخططات والتكاليف الفنية.

وأوضح دادوخ في تصريح لـ سانا أن الأعمال المنجزة خلال الفترة نفسها شملت إنجاز 5875 عقداً و220 تكليفاً، مشيراً إلى أن عدد القيود العقارية والتركات والمطابقات والسندات المنفذة بلغ 45527، بينما بلغ عدد المخططات الإفرازية والبيانات المساحية 4585، لافتاً إلى أن قيمة الرسوم الفنية المستوفاة بلغت نحو 18 مليون ليرة.

وأضاف: إن المناطق العقارية التي تم إنجاز أعمال التحديد فيها هي: المنطقة العقارية الأولى، وعدد العقارات فيها 20910، والمنطقة العقارية الثانية 13477 عقاراً وبابا عمرو 2760 عقاراً والقبو 3754 وصدد 13297 وزيدل 4480 وفيروزة 6848 عقاراً.

وأشار دادوخ إلى وجود صعوبات تواجه العمل تتلخص بالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وقلة عدد الأجهزة المساحية الحديثة، وقدم الحواسيب وصعوبة الإصلاح وصعوبة أتمتة الصحائف بالمناطق الفرعية لصعوبة تأمين الكهرباء.

أما فيما يخص الخطة السنوية لأعمال التحديد والتحرير في محافظة حمص والمعوقات التي تؤثر على حسن سير العمل في دائرة المساحة فلفت دادوخ إلى أن أعمال التحديد والتحرير في محافظة حمص منتهية باستثناء أربع مناطق وهي حدية – حاصور – عين القط – جنكمرة.

صبا خيربك

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