ضبط مخالفات في عمل بعض المخابز في درعا والسويداء

درعا والسويداء-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي درعا والسويداء مخالفات في عمل بعض المخابز، ومحطات المحروقات وفعاليات تجارية مختلفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق صاحبي مخبزين في بلدة الجيزة، بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز، وتم تغريمهما بمبلغ 1.923 ليون ليرة سورية، وصاحب مخبز في بلدة تسيل بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع، وصاحب مخبز في بلدة النعيمة بمخالفته التعليمات الإدارية، وأصحاب مخابز في بلدتي علما والصورة بسبب نقص الوزن، ومخبز في بلدة صيدا بسبب سوء الصناعة.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ثلاثة ضبوط تموينية بحق معتمدي خبز في بلدتي معربة وعابدين ومدينة داعل بمخالفة التلاعب بالكمية المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية، وتم تغريمهم بمبلغ 2.096 مليون ليرة.

وبين الدكتور عبد الله أن الضبوط طالت محطة محروقات في بلدة موثبين ومركز محروقات في بلدة تبنة بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وسائقي سرافيس على خطي الصنمين الحارة ودمشق الحارة بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب، وأربعة محال للمواد الغذائية والصحية في درعا وإزرع والقنية بمخالفة عدم وجود سجل تجاري، وأربعة محال للأحذية والألبسة والخضار والفواكه في إزرع بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وستة ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مختلفة بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية.

وفي السويداء نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطاً بحق مخبز السويداء الآلي الأول بمخالفة إنتاج خبز سيئ.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه جرى تنظيم الضبط بحق رئيس الوردية في المخبز، وإحالته للقضاء المختص أصولاً.

وأضاف مهنا: إنه تم أيضاً تنظيم ضبط بحق ناقل لمادة الخبز لقيامه بنقل المادة وتكديسها وعدم استخدام صناديق بلاستيكية، الأمر الذي يؤثر على جودة الرغيف المنتج، إضافة إلى تنظيم 4 ضبوط بحق معتمدين لبيع الخبز بمدينة السويداء لعدم إعلانهم سعر المادة التمويني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency