الذهب يصعد مع تلميح المركزي الأمريكي لوقف رفع الفائدة

لندن-سانا

صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي اليوم، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية0.8 بالمئة إلى 2055.54 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 إلى 2063.20 دولاراً للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.72 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1056.29 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1433.75 دولاراً للأوقية.

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