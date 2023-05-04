أكثر من 32 مليون ليرة سورية إيرادات مديرية نقل الرقة خلال شهر

الرقة-سانا

بلغت إيرادات مديرية النقل في محافظة الرقة خلال الشهر الماضي أكثر من 32 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير النقل المهندس خلف الحمود في تصريح المراسل سانا أن عدد المعاملات التي نفذتها المديرية خلال الشهر الماضي بلغ 1531 معاملة شملت 52 معاملة تجديد لرخص السير و794 بيان قيد و111 مطابقة وكالة و145 نقل ملكية مركبة وغير ذلك من الخدمات الأخرى، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 1054 معاملة عن مديريات النقل في المحافظات، ما سهل العمل على المراجعين.

وأشار الحمود إلى أن المديرية أنهت الفحص الفني لـ 365 مركبة في ريف الرقة الشرقي.

ونوه عدد من أصحاب السيارات بالتسهيلات التي قدمتها مديرية النقل في إجراء الفحص الفني لآلياتهم في مناطق ريف الرقة المحرر، الأمر الذي خفف عنهم عناء السفر والتكاليف المادية التي كانت تترتب عليهم في المحافظات الأخرى.

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