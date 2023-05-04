حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المنطقة الساحلية، بينما تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مرفق بكتلة حارة نسبياً تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ يوم غد ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول خلال ساعات الليل إلى غائم لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات ربيعية متفرقة من المطر في المنطقة الشمالية الغربية والساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الخميس الجمعة السبت دمشق 28 / 16 32 / 18 26 / 12 القنيطرة 26 / 12 30 / 15 23 / 13 درعا 32 / 15 34 / 18 26 / 14 السويداء 28 / 18 30 / 16 24 / 12 حمص 30 / 15 33 / 16 25 / 10 حماة 32 / 18 35 / 19 26 / 12 الحسكة 28 / 16 31 / 18 32 / 18 اللاذقية 29 / 15 31 / 18 23 / 14 طرطوس 29 / 14 32 / 14 24 / 10 حلب 29 / 11 32 / 17 30 / 12 إدلب 29 / 14 32 / 18 26 / 13 دير الزور 32 / 16 36 / 19 36 / 17 الرقة 31 / 14 34 / 18 31 / 14

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