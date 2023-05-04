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منصور يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لجريمة الإهمال الطبي في معتقلات الاحتلال

2023-05-03

نيويورك-سانا

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لجريمة الإهمال الطبي المتعمد، مبينا أن عدوان الاحتلال على قطاع غزة المحاصر أمس يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأوضح منصور في كلمة له أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن الأسير خضر عدنان استشهد أمس بعد 86 يوما من الإضراب عن الطعام، جراء الإهمال الطبي المتعمد لسلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين، مناشدا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى والإفراج عنهم.

وأشار منصور إلى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني اليومية بسبب تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، داعيا إلى ضرورة محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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