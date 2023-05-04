نيبينزيا: تراجع الثقة بالأمم المتحدة في العالم

جنيف-سانا

رأى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن منظمة الأمم المتحدة تواجه تراجعاً بالثقة فيها من قبل الدول الأعضاء.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: إنه “خلال الفترة الأخيرة نتابع تراجعاً معيناً بالثقة في المنظمة التي يراد منها أن تمثل مصالح كل الدول الأعضاء، وأن تكون مثالاً على عدم التحيز والمصداقية، ويتعين على موظفيها أن يعملوا بالتوافق مع المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة” مشيراً إلى أن ردود الأفعال السلبية تجاه الأمم المتحدة لا تعتبر بالضرورة محاولات للإساءة إلى سمعتها، وأن التقييمات الناقدة دليل على خيبة أمل الدول وسكانها.

وأضاف نيبينزيا: لا ينبغي أن نتركها دون اهتمام بل يجب على بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة أن توضح تفوضها وتعمل بنشاط مع الناس البسطاء من خلال وسائل الإعلام وكذلك تنفيذ مختلف المشاريع المحلية ذات المردود السريع.

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