روسيا تعرب عن تقديرها لاستعداد الصين تشكيل وفد لتسوية الأزمة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعربت روسيا عن تقديرها العالي لاستعداد الصين للمساهمة في تسوية الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقها على نية الصين تشكيل وفد لتسوية الأزمة في أوكرانيا: إن “بكين تتخذ موقفاً غير متحيز، وتدرك جيداً أسباب ما يحدث”، مشيرة إلى أن بلادها على دراية جيدة بالممثل الخاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية لشؤون المنطقة الأوروبية الآسيوية-الأوراسية لي هويى، الذي يعد أحد المتخصصين بالشأن الروسي البارزين في وزارة الخارجية الصينية، وكان سفيراً لدى روسيا بين عامي 2009 و2019.

وأضافت زاخاروفا: إن روسيا تعارض التكتل العسكري الصناعي المشترك لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوكرانيا، مشيرة إلى أن دور أوكرانيا في هذه المعادلة كأداة وموطئ قدم للصراع المسلح، فيما يلعب الغرب دور المقر والمؤخرة ومورد المعلومات الاستخباراتية والأسلحة والأهداف، مشددة على أن كل من يقدم وساطة ومساعي حميدة يجب أن يفهم هذا الأمر.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي أن بلاده تعتزم إرسال ممثل خاص عن الحكومة الصينية لشؤون أوراسيا من أجل زيارة أوكرانيا ودول أخرى، بهدف إجراء اتصالات متعمقة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة.

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