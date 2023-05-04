فرقة (دمشق) لموسيقى الجاز تحتفل باليوم الدولي للجاز على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد

دمشق-سانا

أحيت فرقة “دمشق” لموسيقى الجاز، بقيادة الموسيقي دلامة شهاب مساء اليوم، احتفالية موسيقية بمناسبة اليوم الدولي للجاز، وذلك على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمن برنامج الاحتفالية تقديم 13 مقطوعة لأغنيات من أمهات هذا النمط الموسيقي تعود لمؤلفين أمريكيين وأوروبيين، حيث استمتع الجمهور بأداء مقطوعات موسيقية أظهرت قدرات الفرقة في تحقيق التواؤم العالي بين الآلات النفخية والإيقاعية مع البيانو والهارموني المختلف عن الطابع الغربي.

وشكلت الأمسية فرصة للتواصل بين الموسيقيين من أعمار مختلفة، ومنهم من صعد خشبة المسرح لأول مرة مع أساتذة متخصصين في المعهدين العالي للموسيقا وصلحي الوادي، وجاءت فقرات البرنامج جذابة لجمهور جله من الشباب الذي تستهويه أغاني الجاز لما فيها من حيوية وحماسة.

يذكر أن فرقة “دمشق” لموسيقا الجاز التي تأسست عام 2018، وتضم عازفين ذوي خبرة واسعة بهذا النمط، وشاركت مع أوركسترا الجاز السورية عام 2005 في معظم حفلاتها، وتعمل الفرقة على تقديم أعمال كلاسيكية نموذجية من برامج الجاز العالمي، وهدفها الرئيس تقديم تجارب جديدة تسعى لربط موسيقا الجاز بالأنواع الموسيقية المختلفة مع التراث السوري.

رشا محفوض

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