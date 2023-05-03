روسيا تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة حول استيلاء بولندا على مدرسة تابعة لسفارتها في وارسو

جنيف-سانا

قدمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف شكوى إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشأن استيلاء بولندا وبشكل قسري على مدرسة تابعة للسفارة الروسية في العاصمة وارسو، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مندوب روسيا الدائم لدى الهيئات الأممية في جنيف غينادي غاتيلوف قوله في بيان اليوم: إنه “وجه رسائل شخصية أيضاً إلى المقرر الأممي في مجلس حقوق الإنسان لشؤون الأقليات فرنان دي فارينا، والمقررة الأممية لشؤون التعليم فريدة شهيد، بشأن استيلاء بولندا على المدرسة الروسية” ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة العدائية السافرة لم تصبح مثالاً على انتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في عام 1961 فحسب، بل وانتهاكاً لحقوق الأطفال في الحصول على التعليم.

ودعا غاتيلوف المسؤولين الأمميين إلى إدانة أعمال السلطات البولندية وإعطاء تقييم علني لها، مشدداً على أن أعمال السلطات البولندية “لن تبقى دون رد من الجانب الروسي”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency