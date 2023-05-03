بمشاركة باحثين من 13 دولة… افتتاح المؤتمر الدولي الأول لاختصاصات العلوم الصحية في جامعة البعث

حمص-سانا

افتتح بجامعة البعث في حمص اليوم المؤتمر العلمي الدولي الأول لاختصاصات العلوم الصحية (العلاج الفيزيائي- التغذية- علوم المخابر) وذلك بالتعاون مع جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ومشاركة نقابة المهن الصحية والجمعية السورية للمعالجة الفيزيائية.

ولفت الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث إلى أن الجامعة تولي كل الرعاية والاهتمام، وتقدم الدعم الكامل للمؤتمرات العلمية التي تساعد في ترسيخ الأفكار، وربط العلم بالواقع بهدف تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة في مجالات العلوم الصحية تتوافق مع متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.

بدوره أشار الدكتور ناصر ثلاج رئيس جامعة الرشيد الخاصة إلى أن المؤتمر بمثابة منصة مهمة للمحترفين والباحثين والطلاب لمشاركة معارفهم معتبراً أنه فرصة لتبادل الخبرات بين الجامعات والمشاركين.

من جانبه أوضح الدكتور حازم دهمان عميد كلية العلوم الصحية أن المؤتمر يهدف إلى توعية الكادر الطبي والمجتمع بأهمية الاختصاصات الصحية التي أصبحت حاجة ملحة في المجتمع، كما أنها تعد رديفاً للاختصاصات الطبية الأخرى في علاج الأمراض وتشخيصها، لافتاً إلى أن الكلية تسعى إلى تحسين مستوى الخريجين الجدد من خلال تطوير المنهاج والمحاضرات، وإقامة مثل هذه الفعاليات والتي ستكون بداية لمؤتمرات دولية وأوسع.

محمد مشهدية رئيس الجمعية السورية للمعالجة الفيزيائية بيّن أن مهنة المعالجة الفيزيائية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المرضى وذوي الإعاقة والمسنين من الناحية الحركية والوظيفية، مشيراً إلى أنه ومنذ إشهار الجمعية منذ عشرين عاماً وهي تعمل مع كل الجهات والوزارات المعنية لتطوير المهنة وإنتاج المعرفة وتوطين العلم ونشره.

كما لفتت يسرى ماليل نقيب نقابة المهن الصحية في سورية أن لقاء اليوم يعكس الصورة المشرقة لواقع قطاع التعليم العالي، والمؤتمر لبنة جديدة في مسيرة التنمية العلمية الطبية وفرصة مهمة للاطلاع على اختصاص المهن الصحية لتطوير أساليب المعالجة والبحوث الخاصة بها.

من جهته أشار الدكتور صلاح غازي المنسق العام للمؤتمر ونائب عميد كلية العلوم الصحية للشؤون العلمية إلى أن الحضور الكبير للمشاركين والباحثين والطلاب والخريجين يعكس مدى الاهتمام والاستفادة من الخبرات في التعلم والاطلاع وتطوير مهاراتهم وأفكارهم.

ويستمر المعرض مدة يومين ويتضمن 83 محاضرة للاختصاصات الثلاثة، ويشارك فيه باحثون من (لبنان – مصر- العراق- الأردن- انكلترا- كوبا – فنلندا – بريطانيا- كولومبيا -الإمارات – الصين –الهند).

وتم على هامش المؤتمر افتتاح معرض يضم تجهيزات طبية مستخدمة في العلاج الفيزيائي من جبائر وأجهزة تقويمية.

حضر الافتتاح الدكتور فائق شدود أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي ونواب رئيس الجامعة وأمين الجامعة ونقيب المعلمين وحشد كبير من الأساتذة والطلاب في الجامعة.

مثال جمول

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