إصابة تلميذتين بحادث طعن في مدرسة ألمانية

برلين-سانا

أصيبت تلميذتان بجروح بليغة، إثر تعرضهما لهجوم بسكين في إحدى المدارس جنوب العاصمة الألمانية برلين اليوم.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن شرطة برلين قولها في بيان: إن “شخصاً اقتحم مدرسة في جنوب العاصمة وقام بطعن تلميذتين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة، تم نقلهما على الفور إلى المشفى لتلقي العلاج” ، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المهاجم وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وكشف أسبابه.

وكان أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بليغة في الثامن عشر من الشهر الماضي، جراء اقتحام مسلح بسكين صالة ألعاب رياضية في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا.

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