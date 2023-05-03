برلماني روسي يدعو إلى خروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية بأسرع وقت

موسكو-سانا

دعا نائب رئيس كتلة حزب روسيا الموحدة في مجلس الدوما الروسي آدالبي شخاغوجيف إلى خروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية بأسرع وقت.

وقال شخاغوجيف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو: إن “خروج الأمريكيين من سورية غير مرتبط بدعمهم التنظيمات الإرهابية فيها، أو حماية مصالحهم في المنطقة، وإذا لم يخرجوا طواعية فسيتم دحرهم منها آجلاً أم عاجلاً” ، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة مارست أبشع أنواع الأعمال العدائية لتفتيت سورية ودعمت التنظيمات الإرهابية عبر ترويج الروح الانفصالية، بما في ذلك من خلال محاولات تأسيس دولة إرهابية فيها.

وأكد شخاغوجيف أنه على واشنطن أن تفهم ما حدث لها في أفغانستان، وأن سورية هي الدولة القادرة والأجدر على دحر الأمريكيين من أراضيها، وقال: إن “سورية بدأت إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وحل قضاياها الداخلية، كما تدرك أيضاً أن روسيا تقف خلفها دعامة في الدفاع عنها”.

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