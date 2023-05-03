الذكاء الاصطناعي يدفع شركة (آي بي إم) الأمريكية للاستغناء عن ثلث موظفيها

واشنطن-سانا

كشفت شركة “آي بي إم” الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا عن عزمها تقليص القوة العاملة في القطاع الإداري للشركة بنحو الثلث، لأن هذه الوظائف باتت فائضة عن الحاجة بسبب تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت شبكة كاي نيوز الإخبارية عن الرئيس التنفيذي للشركة آرفيند كريشنا أن شركته ستصدر قراراً بوقف مؤقت للتوظيف في المكاتب الخلفية، مشيراً إلى أنه من المحتمل الاستغناء عن 7800 وظيفة على مدى سنوات عدة.

ولفت كريشنا إلى أن الأعمال التي لا تتطلب تعاملاً مباشراً مع العملاء يشغلها نحو 26 ألف موظف تقريباً يمكن بسهولة استبدال 30 بالمئة منهم على مدى خمس سنوات بالذكاء الاصطناعي والعمل الآلي.

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