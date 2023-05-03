رئيس مجلس الدوما: الهجوم الإرهابي على الكرملين هجوم على روسيا بأكملها

موسكو-سانا

استبعد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إمكانية إجراء مفاوضات مع كييف، بعد محاولة الهجوم الإرهابي على الكرملين، واصفاً هذا الاعتداء بأنه “هجوم على روسيا بأكملها”.

وكتب فولودين في قناته على تلغرام حسب وكالة نوفوستي: “على خلفية ما حدث لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع نظام زيلينسكي، كما يجب التعامل مع القيادة الأوكرانية الحالية كمنظمة إرهابية”.

وكانت الرئاسة الروسية أعلنت عن إحباط هجوم أوكراني استهدف مقر الكرملين وتوعدت بالرد، حيث اعتبرت إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملاً إرهابياً مخططاً، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسباً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency