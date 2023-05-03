SCS-NET
الشريط الإخباري

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

2023-05-03

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني خلال وجوده في منطقة “عقبة حسنة”، عند مدخل ريف بيت لحم الغربي، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة في الحوض والصدر والبطن.

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في منطقة مفرق الجبل في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، وأطلقت عليهم الرصاص وقنابل الغاز السام.

وكان أصيب فلسطينيان في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا استشهد فتى فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved