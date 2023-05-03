إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني خلال وجوده في منطقة “عقبة حسنة”، عند مدخل ريف بيت لحم الغربي، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة في الحوض والصدر والبطن.

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في منطقة مفرق الجبل في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، وأطلقت عليهم الرصاص وقنابل الغاز السام.

وكان أصيب فلسطينيان في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية.

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