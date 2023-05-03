تركيب خط جديد وتأهيل خط قديم في مخبز قطنا بريف دمشق

دمشق-سانا

افتتحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خطي إنتاج بمخبز قطنا بريف دمشق بطاقة إنتاجية 30 طناً، حيث تم تركيب خط جديد وإعادة تأهيل الخط القديم وتحديثه، بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية.

وخلال جولة على المخبز، اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي على نوعية الخبز المنتج وفق أفضل المواصفات والمقاييس المطلوبة، وعلى التجهيزات وخطوط الإنتاج الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تنفذ خطة متواصلة لتحديث جميع المخابز في سورية حسب الإمكانيات المتوافرة، والهدف من ذلك إنتاج رغيف خبز بمواصفات ممتازة ونوعية جيدة، ومشدداً على ضرورة تبريد الخبز في المخابز وتوضيبه بشكل يبقيه جيداً حتى يصل إلى المواطن.

وتعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال السورية للمخابز على تركيب خطوط جديدة للمخابز وتأهيل خطوط وفق المواصفات الحديثة، حيث يعاني قطاع المخابز كغيره من القطاعات بسبب الحصار الجائر الذي تتعرض له سورية فيما يخص قطع التبديل وغيرها من الآلات التي تحتاجها عملية تأهيل خطوط الإنتاج.

حضر الافتتاح محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى وأمين فرع الحزب رضوان مصطفى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency