الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة هذا العام

جنيف-سانا

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن هناك احتمالا قويا بأن تتشكل ظاهرة (إل نينيو) المناخية هذا العام، ما قد يدفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية جديدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس قوله في بيان: إن “تشكل (إل نينيو) سيؤدي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي، ويزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية”، مقدراً أن احتمال تشكل هذه الظاهرة المناخية ربما يكون بحلول نهاية أيلول المقبل.

وأشار تالاس إلى أن ظاهرة (إل نينيو) والاحترار المتأتي من الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري تسببت في جعل العام 2016 أكثر الأعوام حرا على الإطلاق، وهو ما يزيد المخاوف من ارتفاع قياسي آخر هذا العام.

و(إل نينيو) هي ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

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