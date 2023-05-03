فرع السورية للحبوب في الحسكة ينهي استعداداته لاستلام موسم الأقماح

الحسكة-سانا

أنجز فرع المؤسسة السورية لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة كل الاستعدادات اللازمة لضمان نجاح عملية استلام وشراء محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي، وذلك مع اقتراب موسم الحصاد.

وبين مدير فرع المؤسسة عبد الله العبد الله في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تجهيز 4 مراكز لاستلام الأقماح من الفلاحين هي جرمز والثروة الحيوانية والطواريج، إضافة لصويمعة الطواريج التي تمت صيانتها وتأهيلها في النصف الثاني من العام الماضي، لافتاً إلى أنه من المقرر البدء بعملية بيع الأكياس الفارغة للفلاحين خلال فترة القادمة بعد إعلان تسعيرة الأكياس الجديدة وأن افتتاح المراكز سيكون في الأول من حزيران لهذا العام.

على صعيد متصل أكدت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أن واقع نمو جميع حقول محصولي القمح والشعير جيدة حتى تاريخه، وأن التوقيت المتوقع للبدء بحصاد محصول الشعير سيكون خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن المحصولين يمران حالياً بطور تكوين الحبة ضمن السنابل، فيما بدأت حقول الشعير ولا سيما في المنطقة الجنوبية والشرقية بمرحلة التنشيف التي تسبق مرحلة الحصاد، متوقعاً البدء به خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 15 و20 من الشهر الحالي، فيما يتوقع البدء بحصاد محصول القمح ما بعد الثلث الأول من الشهر القادم.

نزار نوف

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