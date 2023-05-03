الرئيس رئيسي: “سورية حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم”

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى سورية تستمر يومين يلتقي خلالها الرئيس الأسد-فيديو
2023-05-03
إجلاء 191 شخصاً من أبناء الجالية السورية في السودان-فيديو
2023-05-02
رئيسي: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية وزيارتي إليها تأتي لترسيخ هذه العلاقات وتطويرها
2023-05-02
كتاب وإعلاميون أوروبيون: سورية أعطت نموذجاً يحتذى في النضال والصمود
2023-05-02
قداس إلهي في تشيلي على أرواح شهداء سورية وضحايا الزلزال
2023-05-02
وزارة الخارجية والمغتربين: سياسات (إسرائيل) العدوانية محاولة بائسة للتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة
2023-05-02
جهرمي: زيارة رئيسي إلى سورية غداً استراتيجية للبلدين
2023-05-02
محليات
رئاسة مجلس الوزراء تذكر بعطلة عيد الشهداء السبت القادم
2023-05-03
الحرارة للارتفاع والجو ربيعي دافئ بين الصحو والغائم جزئياً
2023-05-03
خدمات متنوعة تواكب استراتيجية التحول الرقمي في معرض تكنوتكس الدولي
2023-05-02
أجنحة الشام للطيران تسير رحلتين مجاناً لإجلاء الرعايا السوريين من السودان
2023-05-02
مديرية هندسة المرور في محافظة ريف دمشق تجد آلية تنهي مشاكل الحافلات العاملة على البنزين
2023-05-02
عبد اللطيف يبحث مع باتريسيو بريكل آليات تقديم الدعم اللوجستي لمواجهة تداعيات الزلزال
2023-05-02
تحويل المنحة المالية لجرحى القوات الرديفة في موعد أقصاه 20 الجاري
2023-05-02
رياضة
اختتام بطولة الجمهورية بالشطرنج للفئات العمرية باللاذقية
2023-05-03
ريال مدريد يخسر من سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم
2023-05-03
برشلونة يفوز على أوساسونا ويقترب من لقب الليجا
2023-05-02
الجيش والكرامة يفوزان على حطين والحرية بدوري كرة السلة لفئة الرجال
2023-05-02
ترقية 4 مدربين سوريين إلى درجة الماستر في التايكواندو
2023-05-02
الفتوة يفوز على الجيش في الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز لكرة القدم ويستمر بالصدارة
2023-05-02
ألكاراز يصل إلى ربع نهائي بطولة مدريد
2023-05-02
اقتصاد
ندوة علمية عن التفاح في كفرام بحمص
2023-05-03
غرام الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة سورية في السوق المحلية
2023-05-03
عجز الميزانية العامة في التشيك يتجاوز 9.3 مليارات دولار
2023-05-03
تحذيرات من اضطرابات كبرى تجتاح القطاع المصرفي الأمريكي
2023-05-03
أكثر من 3500 طن من الدقيق إنتاج مطحنة اليرموك بدرعا
2023-05-03
تراجع أسعار النفط
2023-05-03
الذهب يحوم فوق مستوى ألفي دولار قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
2023-05-03
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد خلال استقباله الرئيس الإيراني: العلاقات السورية الإيرانية مستقرّة وثابتة رغم العواصف السياسية والأمنية التي ضربت المنطقة
الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى سورية تستمر يومين يلتقي خلالها الرئيس الأسد-فيديو
رئيسي: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية وزيارتي إليها تأتي لترسيخ هذه العلاقات وتطويرها
وزارة الخارجية والمغتربين: سياسات (إسرائيل) العدوانية محاولة بائسة للتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة
الرئيس رئيسي: “سورية حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم”
2023-05-03
2023-05-03
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