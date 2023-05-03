ندوة علمية عن التفاح في كفرام بحمص

حمص–سانا

تضمنت الندوة العلمية التي نفذتها مديرية زراعة حمص في كفرام عن زراعة التفاح تطبيق الادارة المتكاملة لمكافحة آفات التفاح وتطبيق المكافحة الحيوية ومبدأ الزراعة العضوية للوصول إلى منتج صحي بهدف تصدير المنتج للأسواق الخارجية.

وطالب المزارعون بتأمين مراكز لبيع الأدوية الزراعية الموثوقة وتأمين السماد والتنسيق مع السورية للتجارة بحمص لتسويق التفاح عن طريقها.

وأشار المهندس توفيق الحسن معاون مدير الزراعة إلى أن محافظة حمص تحتل المركز الاول من حيث الانتاج والمساحة لشجرة التفاح، حيث تبلغ المساحة 11236 هكتاراً والعدد المثمر من الاشجار ثلاثة ملايين و700 ألف شجرة، أما الانتاج النهائي للعام الماضي فبلغ 125 ألف طن.

ولفت الحسن إلى أنه سيتم الاسبوع القادم إقامة فعالية في مديرية زراعة حمص لإطلاق برنامج الاعتمادية لشجرة التفاح لانتخاب الأصناف التصديرية وحصر المساحات للوصول بهذا المنتج لقيمة تصديرية سليمة وجيدة.

المهندس محمود غصة رئيس دائرة المكافحة الحيوية بالمديرية أكد ضرورة تشجيع المزارعين على استخدام المكافحة الحيوية للتخفيف من استخدام المبيدات الزراعية وتخفيض تكاليف الإنتاج، مبيناً أن الغاية من استخدام المكافحة الحيوية الابتعاد كلياً عن استخدام المبيدات الكيميائية التي يكون لها في النهاية آثر متبق بالثمار وتؤثر على صحة الانسان.

المهندسة الزراعية سهير سالم معاون رئيس دائرة الارشاد الزراعي بالمديرية أكدت أنه تم التعريف بأهمية الإرشاد الزراعي ودوره في الوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها المزارعون، وأهم التقانات التي يمكن تقديمها للمزارعين، وتم شرح البرنامج الارشادي لأشجار التفاح والتعريف بالمشاكل بدءا من الصنف والمشاكل المتعلقة بالتقليم وبخدمات المحصول وبالقطاف وما بعد القطاف.

وتم بعد الندوة القيام بجولة على حقول التفاح في قرى رباح وأوتان لمشاهدة الأعراض التي أحدثتها موجة البرد التي حدثت بالمنطقة الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على المزارعين عند حدوث ضرر أو إصابة مرضية مراجعة أقرب وحدة ارشادية أو الاتصال على الأرقام المخصصة.

صبا خير بك

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