القوات الأوكرانية تقصف مدناً عدة في دونيتسك

دونيتسك-سانا

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق جرائم الحرب الأوكرانية اليوم أن قوات نظام كييف قصفت مدن سلادكو وفاسيليفكا وستيبنو، ما تسبب بوقوع أضرار في المنازل والمنشآت العامة.

ونقلت سبوتنيك عن بيان للممثلية قوله “ان القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة من عيار 155 ملم و152 ملم و122 ملم التي تستخدمها قوات حلف الناتو على المدن الثلاث”.

وأشار البيان إلى أنه سبق هذا القصف استهداف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك وعدة قرى في محيطها بعدد من القذائف.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف البنى التحتية والأحياء السكنية في مدن جمهوريتي دونتسيك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بمدافع تم توريدها إلى كييف من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

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