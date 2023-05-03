الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني يضم: السيد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية والسيد مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة) والسيد محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع والسيد جواد أوجي، وزير النفط والسيد عيسى زارع بور، وزير الاتصالات والسيد غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية و السيد عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي والسيد محمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية