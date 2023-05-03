الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين

دمشق-سانا

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير، وسيجري مع السيد الرئيس بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني:

– السيد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية

– السيد مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)

– السيد محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع

– السيد جواد أوجي، وزير النفط

– السيد عيسى زارع بور، وزير الاتصالات

– السيد غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية

– السيد عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي

– السيد محمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية

يتبع..