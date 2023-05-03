فرع الهلال الأحمر بإدلب يفتتح مستوصفاً صحياً في خان شيخون

حماة-سانا

افتتح فرع الهلال الأحمر العربي السوري بمحافظة إدلب في مدينة خان شيخون مستوصفاً لتخديم الأهالي في الريف المحرر.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر بإدلب محمد وتي في تصريح لمراسل سانا أنه تم افتتاح المستوصف بدعم من الصليب الأحمر الدانماركي صحياً وسيقدم خدماته الطبية للمواطنين من مختلف الأعمار مجاناً من خلال ثلاث عيادات داخلية ونسائية و أطفال ،مع تقديم الأدوية اللازمة مجاناً مبيناً أن المستوصف يوجد فيه ثلاثة أطباء باختصاصات مختلفة وثلاثة ممرضين، إضافة إلى فني صيدلي.

ولفت رئيس الفرع إلى أن المستوصف هو الأول من نوعه الذي يفتتحه الهلال الأحمر في محافظة إدلب، حيث سيستقبل المرضى من كل مناطق الريف المحرر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، مشيراً إلى أن المستوصف مجهز بجميع التجهيزات اللازمة لضمان إنجاز العمل بشكل جيد، حيث يضم مخبراً للتحاليل وجهاز إيكو لفحص النساء.

وبين محمد وتي أن الهلال الأحمر يمتلك أربعة فرق جوالة تجوب مناطق الريف المحرر بإدلب لتقديم الخدمات الصحية مجاناً للأهالي، حيث تضم هذه الفرق أطباء وممرضين يعملون لصالح الهلال، كما يمتلك عيادتين متنقلتين وعيادتين ثابتتين، مشيراً إلى أن الفرع يشارك في كل حملات اللقاح التي تقام في الريف المحرر.

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