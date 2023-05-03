50 موهبة فنية ضمن معرض بصالة الشعب

الأربعاء / 3 / 05 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
رئيسي: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية وزيارتي إليها تأتي لترسيخ هذه العلاقات وتطويرها
2023-05-02
كتاب وإعلاميون أوروبيون: سورية أعطت نموذجاً يحتذى في النضال والصمود
2023-05-02
قداس إلهي في تشيلي على أرواح شهداء سورية وضحايا الزلزال
2023-05-02
وزارة الخارجية والمغتربين: سياسات (إسرائيل) العدوانية محاولة بائسة للتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة
2023-05-02
جهرمي: زيارة رئيسي إلى سورية غداً استراتيجية للبلدين
2023-05-02
هريدي: سورية جزء أساسي من معادلة الأمن القومي العربي
2023-05-02
وزير الخارجية التونسي: عودة العلاقات الدبلوماسية مع سورية تصب بمصلحة البلدين
2023-05-01
محليات
خدمات متنوعة تواكب استراتيجية التحول الرقمي في معرض تكنوتكس الدولي
2023-05-02
أجنحة الشام للطيران تسير رحلتين مجاناً لإجلاء الرعايا السوريين من السودان
2023-05-02
مديرية هندسة المرور في محافظة ريف دمشق تجد آلية تنهي مشاكل الحافلات العاملة على البنزين
2023-05-02
عبد اللطيف يبحث مع باتريسيو بريكل آليات تقديم الدعم اللوجستي لمواجهة تداعيات الزلزال
2023-05-02
تحويل المنحة المالية لجرحى القوات الرديفة في موعد أقصاه 20 الجاري
2023-05-02
المهندس عرنوس يبحث مع وزير التجارة العراقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
2023-05-02
مخلوف يلتقي منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية بالإنابة في سورية بمناسبة انتهاء مهام عمله
2023-05-02
رياضة
برشلونة يفوز على أوساسونا ويقترب من لقب الليجا
2023-05-02
الجيش والكرامة يفوزان على حطين والحرية بدوري كرة السلة لفئة الرجال
2023-05-02
ترقية 4 مدربين سوريين إلى درجة الماستر في التايكواندو
2023-05-02
الفتوة يفوز على الجيش في الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز لكرة القدم ويستمر بالصدارة
2023-05-02
ألكاراز يصل إلى ربع نهائي بطولة مدريد
2023-05-02
بعد انسحاب الزمالك… ما مصير كأس السوبر المصري؟
2023-05-02
نقاط مضاعفة في ديربي مدينة لندن اليوم بين أرسنال وتشيلسي
2023-05-02
اقتصاد
الدولار يقلص مكاسبه بعد بيانات اقتصادية مع ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي
2023-05-02
ملتقى الأعمال السوري العراقي يناقش الصعوبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك
2023-05-02
مباحثات سورية عراقية لتعزير التعاون والتبادل التجاري
2023-05-02
اتحاد فلاحي درعا: غرفة عمليات للاستجابة للطوارئ خلال موسم الحصاد
2023-05-02
زراعة نحو 32 ألف غرسة ضمن خطة التحريج بالسويداء
2023-05-02
غرام الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة سورية محلياً
2023-05-02
السويداء.. زراعة 6660 دونماً بالبندورة خلال الموسم الصيفي الحالي
2023-05-02
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
رئيسي: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية وزيارتي إليها تأتي لترسيخ هذه العلاقات وتطويرها
خدمات متنوعة تواكب استراتيجية التحول الرقمي في معرض تكنوتكس الدولي
وزارة الخارجية والمغتربين: سياسات (إسرائيل) العدوانية محاولة بائسة للتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة
المهندس عرنوس يبحث مع وزير التجارة العراقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
مباحثات سورية عراقية لتعزير التعاون والتبادل التجاري
إيقاف ضخ المياه من محطة علوك بريف الحسكة جراء تعدي الإرهابيين على خط الكهرباء المغذي لها
مجلس الوزراء يستعرض الإجراءات المتعلقة بالصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال ويناقش عدداً من القضايا الخدمية والتنموية
الـ 28 والـ 29 من أيار الجاري… موعد تصفيات تحدي القراءة العربي على مستوى المناطق التعليمية
السورية للاتصالات تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 20 مواطناً في فرعها بحمص
مناقشة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الحرائق الزراعية والحراجية في درعا
50 موهبة فنية ضمن معرض بصالة الشعب
2023-05-02
تصوير:حسام حيو
50 موهبة فنية مساء اليوم ضمن معرض جماعي بصالة الشعب
2023-05-02
malek
سابق
انهيارات أرضية تدمر ست قرى غربي أوغندا
التالي
50 موهبة فنية يعرضون نتاجهم في صالة الشعب
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved