50 موهبة فنية يعرضون نتاجهم في صالة الشعب

دمشق-سانا

قدم فرع القنيطرة في اتحاد التشكيليين السوريين نتاج 50 موهبة فنية مساء اليوم ضمن معرض جماعي بصالة الشعب.

وضم المعرض أكثر من 70 عمل فني بين اللوحات والمنحوتات بأساليب وتقنيات فنية متنوعة ومواضيع مختلفة عكست مستوى المشاركين الذين ينتمون إلى شرائح عمرية وتعليمية متفاوتة.

النحاتة سيماف حسين أمين سر فرع القنيطرة في اتحاد التشكيليين المشاركة كضيف شرف في المعرض قالت في تصريح لسانا: يأتي هذا المعرض ضمن سعي فرع القنيطرة في البحث عن وتوجيههم في الطريق الصحيح مبينة أن اتحاد التشيكليين يقوم بدوره المجتمعي بنشر الثقافة الفنية من خلال رعاية مثل هذه المعارض الفنية الجماعية.

بدورها الفنانة رفيدة هاشم المشرفة على مرسم خزامى المنظمة للمعرض المشاركة فيه أوضحت أن المشاركين المشاركات تتراوح أعمارهم من خمس سنوات وحتى 65 سنة .

الفنانة نانسي سليمان أشارت إلى أن مواضيع وأساليب وتقنيات الأعمال المشاركة جاءت متنوعة حسب رغبة المشاركين والمشاركات بهدف إتاحة الفرصة لكل موهبة للتعبير عن أفكارها ورؤاها دون قيود أو توجيه مباشر.

وشارك في المعرض فنانين محترفين كضيوف شرف هم مالك شاشان ، أكسم طلاع ، محمد سليمان ، عمار ريحاوي و محمد طريفي.

محمد سمير طحان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency