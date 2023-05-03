نائب رئيس الوزراء البولندي: نصف الأوروبيين يرغبون في مواصلة الأعمال التجارية مع روسيا

وارسو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة والتراث الوطني في بولندا بيوتر جلينسكي اليوم أن نصف أوروبا ما زالت ترغب بمواصلة الأعمال التجارية مع روسيا وأن يكونوا عملاء لها.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن جلينسكي قوله خلال مقابلة مع صحيفة كورجر لوبلسكي البولندية إن مؤيدي استعادة العلاقات مع روسيا الاتحادية هم من أصحاب المصالح الذين يفكرون فقط في كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا واستئناف التعاملات مع روسيا وهذا يسرى على نصف أوروبا التي تنتظر هذا الحدث.

وفي سياق متصل قال جلينسكي: إن مجموعات قوية جداً في أوروبا تحن إلى ما مضى لأن أنشطتها كانت قائمة على العلاقة مع روسيا .

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency