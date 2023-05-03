مصرع ثمانية سياح غرقاً في الشطر الباكستاني من كشمير

إسلام أباد-سانا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم مصرع ثمانية سياح فقدوا في وقت سابق إثر سقوط سيارتهم في نهر في الشطر الباكستاني من كشمير.

ونقلت وكالة” اسوشيتد برس” عن مصدر في الشرطة المحلية قوله: إن الحادث وقع في وادي نيلام بمنطقة الهيمالايا عندما جرف نهر سريع السياح.

ولقي 14 شخصاً بينهم سياح في كشمير منذ السبت الماضي عندما بدأت أمطار غزيرة باجتياح أجزاء مختلفة من البلاد.

ودفعت الأضرار التي خلفتها الأمطار رئيس الوزراء شهباز شريف لإصدار توجيهات لسلطات ادارة الكوارث بتوخي الحذر لضمان سلامة الناس كما طلب من سلطات الطرق السريعة البقاء في حالة تأهب بعد أن أدت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى إغلاق بعض الطرق خلال عطلة نهاية الأسبوع.